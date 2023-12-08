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В России появилась памятная монета Леонида Гайдая

ЦБ выпустил серебряную монету в память о творчестве Леонида Гайдая

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Банк России

Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в память о творчестве культового советского кинорежиссера Леонида Гайдая. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте финрегулятора.

«Банк России выпускает в обращение <...> монету <...> «Творчество Леонида Гайдая», — говорится в публикации.

На дензнаке изображен режиссер, держащий на руках своего любимого питомца, фокстерьера Рича. Согласно информации ЦБ, диаметр денежного знака — 39,0 мм, каталожный номер 5111-0494, тираж 3 тыс. штук.

Гайдай прославился такими фильмами, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и другие.

Ранее Банк России выпустил памятную монету номиналом 3 рубля «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» в серии «Исторические события».

Ранее в Южной Осетии презентовали памятную монету «СВО».

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