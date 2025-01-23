В Кузбассе четыре человека избили и изнасиловали женщину

В Калтане четверых человек арестовали за изнасилование и избиение женщины

В Кузбассе троих мужчин и одну женщину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью пары. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Калтан, на улице Калинина. Пожарные приехали тушить возгорание в частном доме и нашли внутри мужчину с травмами и женщину, спасти которую не удалось. Первого направили в больницу.

По версии следствия, у пострадавшей возник конфликт с матерью одного из подозреваемых. Чтобы отомстить, они пришли к женщине домой, избили ее и ее супруга руками, ногами и другими предметами.

«Помимо этого совершили в отношении хозяйки дома насильственные действия сексуального характера», – сообщается в публикации.

После этого компания покинула дом пострадавших. Позже соседи заметили пожар и вызвали сотрудников МЧС. Стали ли причиной возгорания действия подозреваемых, не уточняется.

В отношении троих мужчин и женщины возбудили дело, на данный момент они находятся под стражей. Сейчас выполняются все необходимые мероприятия, которые помогут собрать и закрепить доказательную базу.

Ранее в Петербурге трое мигрантов по очереди изнасиловали девушку и довели ее до срыва.