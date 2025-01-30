Демократы США побили антирекорд популярности

Демократическая партия США побила антирекорд в рейтинге популярности с 2008 года

Согласно результатам опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, Демократическая партия США показала наиболее низкий уровень популярности среди граждан с 2008 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным исследования, 57% опрошенных американцев высказываются негативно о Демократической партии, тогда как лишь 31% респондентов имеют положительное мнение о ней. Этот показатель стал антирекордом с момента начала подобных опросов университетом в 2008 году.

В то же время, поддержка Республиканской партии достигла своего максимума за последние 15 лет: 43% участников опроса выразили положительное отношение к этой партии, в то время как 45% высказались против.

Опрос проводился по телефону с 23 по 27 января и охватил более тысячи совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность составляет примерно 3,1 процентных пункта.

В конце декабря газета The New York Times написала, что бренд демократической партии США оказался «в унитазе», демократы не смогли заинтересовать американских избирателей своей программой.

Ранее демократические штаты подали иски против Трампа.