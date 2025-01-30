Петербургский подросток случайно выстрелил себе в живот и оказался в больнице

«Фонтанка»: в Петербурге подросток случайно выстрелил себе в живот

В Петербурге 16-летний юноша случайно выстрелил себе в живот и попал в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в ночь на 30 января на автомойке. Подросток из Рыбацкого района случайно совершил выстрел себе в живот из пневматического пистолета.

Пострадавшего доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Врачи диагностировали у него пулевое ранение передней брюшной стенки, подростка оставили в стационаре. Его состояние оценили как среднетяжелое. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

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