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Летчик объяснил, что привело к столкновению гражданского и военного судов в США

Летчик Попов: катастрофа в США могла произойти из-за малого обзора у вертолета
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Кадр видео: Kennedy Center Cam/earthcam.com, nicksortor/X

Авиакатастрофа под Вашингтоном могла произойти из-за разности в управлении движением гражданских и военных воздушных судов. Такое предположение в эфире «Радио 1» высказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов. Более того, по его словам, организационные вопросы по использованию воздушного пространства в районе этого аэропорта были вряд ли согласованы между военными и пассажирской авиацией.

«У гражданских более все документально отработано, то есть это аэронавигационные карты, системы обязательного контроля и «железные системы» заходов на посадку при выполнении отдельных маневров. У военных это все идет более динамически и предполагается, что может изменяться, потому что они работают, как правило, по обстановке», — объяснил эксперт.

Он добавил, что у пилота военного вертолета могли быть ограничены радиоосмотрительность и визуальное видение.

30 января самолет Bombardier CRJ700, летевший из города Уичито, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в Вашингтоне около 21:00 по местному времени (5:00 по московскому времени).

На борту самолета находились фигуристы — российские чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Водолазы вытаскивают тела из воды в условиях плохой видимости и сильного ветра. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия готова помочь США после авиакатастрофы в Вашингтоне.

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