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Стая собак набросилась на девятилетнего мальчика в Волгограде

В Волгограде стая собак набросилась на девятилетнего ребенка
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Telegram-канал «Волгоград №1»

В Волгограде девятилетний ребенок получил травму из-за нападения стаи собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Волгоград №1».

Инцидент произошел в Ворошиловском районе, когда мальчик шел по улице Куприна. На ребенка набросилась стая собак — ему помог проезжавший мимо мужчина, который смог отбить школьника у животных.

В результате ребенок получил рваную рану бедра. В данный момент мальчик проходит лечение от бешенства.

По словам местных жителей, это не первый случай. Они рассказали, что собаки, поселившиеся в поселке неподалеку от железнодорожной станции «Садовая», и раньше нападали на людей.

До этого в Челябинской области агрессивная собака набросилась на девочку и искусала ее. Мать пострадавшей школьницы рассказала, что у дочери после встречи с агрессивным животным остались травмы на голени и предплечье.

Ранее стая бродячих собак набросилась на мужчину в российском городе.

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