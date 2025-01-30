Стая собак набросилась на девятилетнего мальчика в Волгограде

В Волгограде девятилетний ребенок получил травму из-за нападения стаи собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Волгоград №1».

Инцидент произошел в Ворошиловском районе, когда мальчик шел по улице Куприна. На ребенка набросилась стая собак — ему помог проезжавший мимо мужчина, который смог отбить школьника у животных.

В результате ребенок получил рваную рану бедра. В данный момент мальчик проходит лечение от бешенства.

По словам местных жителей, это не первый случай. Они рассказали, что собаки, поселившиеся в поселке неподалеку от железнодорожной станции «Садовая», и раньше нападали на людей.

До этого в Челябинской области агрессивная собака набросилась на девочку и искусала ее. Мать пострадавшей школьницы рассказала, что у дочери после встречи с агрессивным животным остались травмы на голени и предплечье.

Ранее стая бродячих собак набросилась на мужчину в российском городе.