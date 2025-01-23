Стая бродячих собак набросилась на мужчину в российском городе

В Кузбассе мужчина чудом избежал травм, пережив нападение стаи бродячих собак. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел в ночь на 21 января в городе Прокопьевске. Стая агрессивных бродячих собак набросилась на мужчину на улице. Его спас проезжавший мимо автомобилист, который отогнал животных.

Отмечается, что меры по отлову безнадзорных животных в городе не принимаются уже длительное время. В связи с этим местные жители опасаются за жизнь и здоровье детей.

По факту произошедшего организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведенных мероприятиях и установленных деталях и обстоятельствах, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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