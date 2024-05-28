Регионам России предложили самостоятельно решить вопрос ношения никабов

Власти российских регионов должны иметь возможность самостоятельно принимать решение о запрете на ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях. Соответствующий законопроект в парламент внес вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Законопроект предлагает наделить региональные власти право запрещать ношение религиозной одежды, скрывающей лицо. В том числе предполагается, что вносить такой запрет смогут школы.

Необходимость введения этих норм авторы в пояснительной записке объяснили тем, что Россия – это светское государство, в котором религия не может ограничивать права граждан или служить основой «создания потенциальных угроз». Депутаты подчеркнули, что с учетом угрозы терактов нужно ограничить ношение одежды, скрывающей лицо полностью или частично, иначе человека нельзя будет идентифицировать по камерам видеонаблюдения.

В качестве примера авторы законопроекта привели район Китая, где действует запрет на никабы, а также Узбекистан, где подобное ограничение введено с прошлого года. Они призвали утвердить инициативу, подчеркнув, что актуальность документа продиктована «необходимостью обеспечить безопасность граждан» страны.

Напомним, никаб – это традиционный женский головной убор мусульман, закрывающий все лицо, кроме глаз. Первым о необходимости запретить его заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев. В Госдуме в ответ призвали не спешить с подобными решениями, так как это может обострить ситуацию. Замглавы ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что ДУМ РФ поддержит запрет на ношение никаба только при условии данных о том, что предмет одежды действительно связан с экстремизмом.

Ранее сообщалось, что в СМИ не согласились с позицией муфтия Москвы по ношению никаба.