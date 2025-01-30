В Госдуме ответили Артемию Лебедеву на его призыв сжечь 99% книг

Книга может не нести конкретных знаний, но при этом быть полезной не для интеллектуального развития, а для воспитания чувств читателя. И хотя серийные романы или боевики часто не входят в их число, сжигать их все-таки нельзя, так как и на них найдется свой покупатель, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Так в беседе с НСН он ответил на слова блогера и дизайнера Артемия Лебедева, который назвал 99% книг бесполезными и призвал сжечь их. Вассерман попросил учитывать разные виды полезности книг, напомнив, что не все они пишутся ради конкретной информации – есть и такие, которые затрагивают в первую очередь чувства.

«Для каждого конкретного человека значительная часть книг может быть бесполезна. Но, во-первых, вряд ли это 99%, во-вторых, для разных людей полезны разные книги», — отметил депутат.

Он напомнил, что есть множество серийных романов, боевиков, которые редко приносят ощутимую пользу, но подчеркнул, что и их нельзя полностью сжигать. Покупатели есть у разного вида литературы, и предугадать заранее, как на ком отзовется та или иная книга, нельзя, считает парламентарий.

«Ни одну книгу мы не можем однозначно назвать бесполезной», — убежден Вассерман.

Он также рассказал, что составил свой список книг, которые наиболее сильно на него повлияли и помогли сформировать «общие контуры целостной картины мира». В перечень вошли четыре книги: «Анти-Дюринг» Фридриха Энгельса, «Сумма технологии» Станислава Лема, «Слепой часовщик» Ричарда Докинза и «Структура реальности» Дэвида Дойча.

Ранее Артемий Лебедев призвал россиян работать по 15 часов в день.