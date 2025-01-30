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В уфимском фонде заявили, что не заставляли сотрудников детских садов жертвовать на СВО

Директор уфимского фонда: сотрудников детских садов не принуждают жертвовать на СВО
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники детских садов Уфы пожаловались, что их принуждают перечислять однодневный заработок в общественный фонд развития города на нужды СВО. Исполнительный директор фонда Дарина Панчихина заявила «Газете.Ru», что пожертвования являются «исключительно добровольными», а сотрудник сам решает, какую сумму перечислить.

«Сбор благотворительных средств ведется с октября 2022 года исключительно на добровольной основе. Фонд не требует и не принуждает сотрудников организаций делать пожертвования. Решение о поддержке участников СВО принимается непосредственно самими организациями, а заявления на добровольные отчисления предоставляются их руководителями. Каждый сотрудник самостоятельно может решить, участвовать ли в сборе, и какую сумму он готов пожертвовать», — пояснила Панчихина.

По ее словам, с 2022 года проект поддержали больше 100 организаций. На собранные средства приобретались ивоенные передавались бани-бочки, маскировочные сети, блокираторы дронов, комплекты радиостанций, автомобили и запчасти, а также одежда и другие необходимые вещи.

До этого работники нескольких детских садов Уфы рассказали «Осторожно, новости», что 29 января им раздали заявления с просьбой перечислить в «Общественный фонд развития города» сумму «однодневного заработка для пожертвования проекту «Поддержка участников СВО и их семей».
По словам одной из воспитательниц, подписать документ в обязательном порядке должны были все сотрудники — от заведующей до нянечек. Она также рассказала, что зарплаты сотрудников в этой сфере — от 25 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области пожертвовали 5,5 тысяч на мотоцикл для нужд СВО, который стоит 150 тысяч.

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