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Россиянка поссорилась с сожителем и воткнула штопор ему в лицо

Жительница Карелии едва не заколола сожителя штопором
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Global Look Press

В Карелии женщина поссорилась с сожителем и ударила его штопором в лицо, пострадавшему потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает УМВД по республике.

36-летняя россиянка не вынесла словесной перепалки с сожителем, в порыве гнева женщина схватила лежавший на столе штопор и ударила им возлюбленного по лицу. От второго удара пострадавший смог увернуться, острый штопор вонзился ему в руку.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, обвиняемая полностью признала свою вину, ей может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Вологодской области сожитель ударил женщину ножом из-за ссоры во время ремонта. Мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеили обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Злоумышленник схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину. Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Ранее россиянин избил бывшую жену замороженным куском мяса.

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