Россиянин по частям пытался отправить автомат и ручной пулемет в США

Жителя Перми признали виновным в контрабанде оружия в США и приговорили к четырем годам условно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Пермскому краю.

Согласно материалам дела, сотрудники УФСБ совместно с работниками таможни выявили канал незаконной поставки оружия за рубеж, после чего задержали злоумышленника. У него правоохранители нашли составные части автомата и ручного пулемета Калашникова — мужчина планировал отправить детали в США для их продажи на внутреннем рынке.

Мужчину судили по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров и ресурсов» и приговорили его к четырем годам лишения свободы условно.

Ранее срок за попытку контрабанды военной продукции получил житель Омска.