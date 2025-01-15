Россиянина осудили за попытку контрабанды военной продукции

В Приморском крае Хасанский районный суд признал виновным жителя Омска, который планировал незаконно вывезти из РФ продукцию предприятия оборонно-промышленного комплекса, и приговорил его к шести годам заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Омской области.

Согласно материалам дела, житель Омска готовил вывоз военной продукции за пределы страны, но его действия были пресечены сотрудниками УФСБ РФ на этапе приготовления к преступлению.

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

До этого в Москве задержали студента из Китая, отсылавшего на родину военные боеприпасы и экипировку. Молодой человек учился в одном из столичных вузов на факультете авиастроения.

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