«Будут дикие штрафы»: в Госдуме пообещали законодательно запретить тарологов

В России нужно запретить массовую деятельность тарологов и нумерологов, так как большая часть из них — это шарлатаны. Ограничения на их услуги, а также на новые деструктивные увлечения детей будут рассмотрены до конца года, пообещал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

По мнению депутата, если тарологи стремятся помогать людям, то они должны получать медицинскую лицензию. Однако 99% таких «специалистов» — это шарлатаны, которых нужно посадить, убежден он.

Говоря о планируемом запрете на подобные услуги, парламентарий вспомнил об активном обсуждении нового увлечения детей — квадробинге, подчеркнув, что его также нужно исключить.

«Мы в ближайшее время все это запретим, включая квадроберов. Все это будет признано экстремизмом, дикие штрафы. Хотите людям помогать? Идите учиться медицине или в церковь идите», — подчеркнул Свинцов.

Он пообещал, что в течение года соответствующие инициативы будут рассмотрены и одобрены депутатами.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России по действующему законодательству услуги тарологов и магов уже считаются запрещенной миссионерской деятельностью, россиянам стоит жаловаться на них в Минюст или МВД. Он также призвал посадить всех причастных к такой «работе», а их клиентам оказать психиатрическую помощь.

Ранее стало известно, сколько российских бизнесменов обращались к тарологам.