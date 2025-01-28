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Россиянке удалили опухоль матки размером с новорожденного ребенка

В Башкирии врачи удалили пациентке опухоль матки весом 4,3 кг
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Freepik

Хирурги городской клинической больницы Стерлитамака спасли пациентку с огромной опухолью матки. Новообразование весом более 4 кг удалось успешно удалить. Об этом сообщает портал «Уфа новости».

У пациентки было диагностировано новообразование полости матки, опухоль выросла до размеров новорожденного ребенка, ее вес составлял 4,3 кг. Операцию проводила бригада врачей гинекологического отделения больницы, новообразование полностью удалили.

По словам главного врача медицинского учреждения, патология протекала бессимптомно, женщина не проходила плановые гинекологические осмотры.

До этого сообщалось, что трехлетнего ребенка с опухолью размером с волейбольный мяч спасли московские врачи. Признаки заболевания появились у ребенка из Кабардино-Балкарии внезапно — ее рвало, нарастала слабость, она перестала есть. Медики по месту жительства обнаружили в брюшной полости девочки огромную опухоль, размером 12×13×15 см, которая располагалась от диафрагмы до малого таза, сдавливала желудок и кишечник. Удалить удалось почти 95% опухоли, спустя некоторое время девочке провели трансплантацию костного мозга.

Ранее в Ростове хирурги удалили пятисантиметровый камень из почки пациента.

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