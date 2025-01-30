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Россиянка в шестой раз простила мужа за угрозы расправой, но суд отказался прекращать дело

Тюменка в шестой раз простила мужа за угрозы расправой, но суд не прекратил дело
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Тюменской области мировой судья отказал в прекращении уголовного дела об угрозе расправой в связи с примирением сторон. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Согласно материалам дела, 18 ноября 2024 года житель села Вагай Омутинского района, будучи пьяным, поссорился с супругой и угрожал ей ножом.

На судебном заседании потерпевшая попросила прекратить дело, отметив, что помирилась с супругом, а тот загладил свою вину. При этом подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд не удовлетворил ходатайство потерпевшей, так как до этого ее супруг пять раз совершал в отношении нее аналогичные действия, и каждый раз дело было прекращено в связи с примирением сторон.

В этот раз мужчину осудили и приговорили к обязательным работам.

Ранее обиженный на бывшую супругу россиянин избил ее не детском празднике.

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