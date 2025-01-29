Обиженный на бывшую супругу россиянин избил ее на детском празднике

Житель Костромской области заявился в дом культуры на детский праздник и избил бывшую жену. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел в учреждении города Макарьев. Как рассказали правоохранители, 48-летний мужчина употребил спиртное и отправился на детский праздник, на котором находилась его экс-супруга. Дебошир ворвался в дом культуры, нашел бывшую жену и ударил ее. После инцидента администрация ДК отменила мероприятие, а напуганных детей отправили домой.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, это не первый раз, когда задержанный пытается выяснить отношения с потерпевшей.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ. Мужчине грозит за вменяемое ему преступление до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве мужчина напал на жену с табуреткой из-за невкусных котлет.