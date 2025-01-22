Врач рассказал, какие напитки уничтожают мозг

Алкогольные напитки негативно влияют на организм человека и могут уничтожать мозг за счет разрушения клеток. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, со временем это будет приводить к снижению умственных способностей и ухудшению памяти. Врач добавил, что алкоголь может также провоцировать возникновение цирроза печени и энцефалопатии — потенциально обратимого нарушения функции головного мозга.

«При этом состоянии человек уже не способен нормально воспринимать реальность, быстро, активно думать. Первопричиной является алкоголь как напиток», — отметил Арзамасцев.

Чтобы поддерживать нормальную работу мозга, он рекомендует пить свежевыжатые фруктово-овощные соки, в которых содержатся необходимые витамины и антиоксиданты.

Врач, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин до этого рассказал «Газете.Ru», что отказ от сахара на три недели может улучшить работу мозга.

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