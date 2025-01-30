Ревнивая россиянка устроила засаду у подъезда и набросилась на мужа и его любовницу

В Новосибирске женщина устроила засаду, чтобы избить мужа и его любовницу

В Новосибирске женщина устроила засаду возле подъезда, чтобы избить мужа-изменщика и его любовницу. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

Сообщается, что женщина пришла к подъезду одного из домов, устроив там «засаду», и дождалась, когда ее супруг выйдет оттуда вместе со своей любовницей. Когда пара оказалась на улице, агрессорша набросилась сначала на неверного мужа, а затем на его спутницу.

Женщина оскорбила любовницу мужа и ударила ее головой о домофон, разбив спутнице супруга нос. Произошедшее попало на видео, также случайным свидетелем потасовки стал соседский мужчина с собакой.

До этого женщина узнала об измене мужа, когда его нашли под завалами караоке вместе с любовницей. Мужчина говорил супруге, что уезжает в командировку, однако сам проводил время с другой, не покидая город.

Ранее в Петербурге муж оценил вред от измен жены в 984 тысячи рублей и пошел в суд.