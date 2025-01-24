Женщина узнала об измене мужа, когда его нашли под завалами караоке вместе с любовницей

WOB: малайзийка узнала об измене мужа, когда его нашли под завалами караоке с любовницей

В Малайзии женщина узнала об обмане мужа, когда его нашли под завалами сгоревшего караоке вместе с любовницей, пишет World of Buzz.

Как сообщают СМИ, мужчина сообщил жене, что уезжает в командировку на пару дней. Однако, как выяснилось позже, он не покидал город. Вместо этого муж вместе с любовницей отдыхали в караоке-баре, в котором произошел пожар.

Спасатели нашли его тело под обломками, а о случившемся супруга узнала от коллег мужа. На данный момент женщина ждет официального подтверждения от властей. Кроме того, она удалила все свои аккаунты в социальных сетях, так как об этой истории узнала общественность, и малазийка не хочет лишнего внимания на этом фоне.

Ранее в Лос-Анджелесе подсчитали сумму ущерба, нанесенного лесными пожарами. В эту сумму, по данным издания, входит уличное освещение, центры отдыха и библиотека. Уточняется, что самый большой урон округу нанес пожар «Палисейдс», уничтоживший почти семь тысяч построек.