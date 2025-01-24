Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина узнала об измене мужа, когда его нашли под завалами караоке вместе с любовницей

WOB: малайзийка узнала об измене мужа, когда его нашли под завалами караоке с любовницей
close
Depositphotos

В Малайзии женщина узнала об обмане мужа, когда его нашли под завалами сгоревшего караоке вместе с любовницей, пишет World of Buzz.

Как сообщают СМИ, мужчина сообщил жене, что уезжает в командировку на пару дней. Однако, как выяснилось позже, он не покидал город. Вместо этого муж вместе с любовницей отдыхали в караоке-баре, в котором произошел пожар.

Спасатели нашли его тело под обломками, а о случившемся супруга узнала от коллег мужа. На данный момент женщина ждет официального подтверждения от властей. Кроме того, она удалила все свои аккаунты в социальных сетях, так как об этой истории узнала общественность, и малазийка не хочет лишнего внимания на этом фоне.

Ранее в Лос-Анджелесе подсчитали сумму ущерба, нанесенного лесными пожарами. В эту сумму, по данным издания, входит уличное освещение, центры отдыха и библиотека. Уточняется, что самый большой урон округу нанес пожар «Палисейдс», уничтоживший почти семь тысяч построек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами