Рейс Красноярск — Баку не смог совершить полет из-за технической неисправности

TVK: летевший из Красноярска в Баку самолет заглох на взлетной полосе

Летевший из Красноярска в Баку самолет заглох на взлетной полосе после починки сломанной системы кондиционирования. Об этом сообщает красноярский канал TVK со ссылкой на очевидцев.

Речь идет о самолете авиакомпании «ИрАэро». Это рейс IO 473, который должен был взлететь в 07:25.

Отмечается, что пассажиры начали паниковать. Несколько человек отказались лететь.

По словам красноярца, провожавшего своих дочку и внуков, людей в аэропорту продержали около 2 часов, ссылаясь на починку лайнера. После им дали тот же самый самолет. Он выехал на полосу и заглох, сломался на полосе. Среди пассажиров началась паника.

В пресс-службе аэропорта Красноярска сообщили, что у воздушного судна действительно была техническая неисправность, ее устранили. В 13:55 во время движения на взлетную полосу самолет был исправен, однако он вскоре вернулся из-за отказа семьи из пяти человек продолжать полет. В итоге самолет смог улететь, но с рейса снялись 22 пассажира.

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