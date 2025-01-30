Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рейс Красноярск — Баку не смог совершить полет из-за технической неисправности

TVK: летевший из Красноярска в Баку самолет заглох на взлетной полосе
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Летевший из Красноярска в Баку самолет заглох на взлетной полосе после починки сломанной системы кондиционирования. Об этом сообщает красноярский канал TVK со ссылкой на очевидцев.

Речь идет о самолете авиакомпании «ИрАэро». Это рейс IO 473, который должен был взлететь в 07:25.

Отмечается, что пассажиры начали паниковать. Несколько человек отказались лететь.

По словам красноярца, провожавшего своих дочку и внуков, людей в аэропорту продержали около 2 часов, ссылаясь на починку лайнера. После им дали тот же самый самолет. Он выехал на полосу и заглох, сломался на полосе. Среди пассажиров началась паника.

В пресс-службе аэропорта Красноярска сообщили, что у воздушного судна действительно была техническая неисправность, ее устранили. В 13:55 во время движения на взлетную полосу самолет был исправен, однако он вскоре вернулся из-за отказа семьи из пяти человек продолжать полет. В итоге самолет смог улететь, но с рейса снялись 22 пассажира.

Ранее Песков ответил, созвонятся ли Путин и Трамп из-за авиакатастрофы в Вашингтоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами