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Обломки упавшего в США самолета находятся на глубине двух метров, дайверы нашли черный ящик

CBS: обломки упавшего в США самолета находятся на глубине 1,5-2,5 метров
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Alex Brandon/AP

Самолет, упавший под Вашингтоном, при крушении разлетелся на несколько частей, они находятся на глубине 1,5–2,5 метра. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По данным журналистов, дайверам удалось получить доступ к кабине пилотов.

«Команда дайверов обнаружила, предположительно, один из двух самописцев самолета», — говорится в сообщении.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из водоема вытащили 18 тел пассажиров самолета.

Ранее сообщалось, что большинство фигуристов, которые могли быть на борту упавшего самолета в США, являются детьми эмигрантов из РФ.

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