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Главу отдела миграции российского города заподозрили в получении взяток от иностранцев

В Копейске главу миграционного отдела заподозрили в получении взяток

В Копейске Челябинской области главу миграционного отдела МВД РФ заподозрили в получении взяток от иностранцев. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, начальник отдела по вопросам миграции МВД РФ с августа по сентябрь 2023 года получила взятку от иностранца через посредника. Деньги были переданы за ускоренное получение гражданства России.

В отношении сотрудницы полиции возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в значительном размере за совершение незаконных действий, она задержана. Правоохранительные органы провели обыски дома и на месте работы подозреваемой. В данный момент решается вопрос о предъявлении обвинений работнице МВД РФ и избрании ей меры пресечения. Устанавливается причастность женщины к другим эпизодам преступной деятельности.

Ранее российского полицейского заподозрили в получении крупной взятки от мигрантки.

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