В Краснодаре осудили мать, которая бросила трехлетнюю дочь в магазине и уехала в Петербург

В Краснодарском крае огласили приговор местной жительнице, которая оставила трехлетнюю дочь в магазине и уехала в Петербург, женщина приговорена к исправительным работам. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, в мае 2024 года россиянка бросила свою дочь в магазине «Магнит» в Краснодаре, после чего отправилась на железнодорожной вокзал, купила билет и уехала в Петербург.

Полицейские задержали женщину в поезде, она объяснила, что ее поступку предшествовала ссора с родственниками, после которой она собрала вещи, забрала дочь и ушла из дома. Вместе с ребенком они переезжали из города в город. Женщина отметила, что раскаивается и хочет забрать дочь обратно.

Приговором суда ей назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ. Девочку передали под опеку бабушке.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мать бросила полуторагодовалую дочь в комнате матери и ребенка на вокзале, чтобы купить алкоголь.

Ранее в Москве мать бросила ребенка в столовой и пошла устраиваться на работу.