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Россиянин выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице

Мужчина устроил стрельбу в подмосковном магазине и попал на видео

В подмосковной Балашихе мужчина выстрелил в лицо продавщице из газового пистолета. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел вечером 24 января в одном из магазинов города. Судя по записи, агрессивный мужчина подошел к кассе и после скоротечного словесного конфликта с продавцом достал оружие и нажал на курок, целясь прямо в лицо женщине. Причины случившегося неизвестны.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь, о ее текущем состоянии информации не поступало. Стрелок скрылся с места преступления, но его личность уже установлена. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Расследование находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее мужчина выстрелил в сотрудника кафе из-за холодной картошки фри.

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