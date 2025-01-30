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Во Владимире мужчина открыл стрельбу с балкона и ранил прохожего

Во Владимире мужчина выпил и выстрелил в незнакомца с балкона
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Во Владимире будут судить местного жителя, стрелявшего из пневматической винтовки по прохожим. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В сентябре 2024 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон своей квартиры. Он стал материться и продемонстрировал собравшимся во дворе людям пневматическую винтовку. В этот момент один из собравшихся пригрозил дебоширу пальцем.

Тогда владелец винтовки несколько раз выстрелил в сторону очевидцев и ранил прохожего в ногу. Он уже возместил пострадавшему моральный вред и признал свою вину. В ближайшее время обвиняемый в хулиганстве ответит за содеянное в суде.

Ранее россиянин выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице и попал на видео.

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