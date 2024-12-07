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В Коломне женщина обменяла почти полмиллиона 91-летней пенсионерки на билеты банка приколов

МВД: в Подмосковье женщина похитила у 91-летней пенсионерки 400 тыс. рублей

В Подмосковье задержали девушку, которая подменила накопления 91-летней жительницы Коломны на билеты банка приколов. Об этом сообщает МВД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, жительница подмосковного Воскресенска позвонила пожилой женщине, представилась сотрудницей Пенсионного фонда и сообщила, что необходимо обменять купюры старого образца на новые. Вскоре к пенсионерке пришла «коллега» звонившей, чтобы написать соответствующее заявление. Когда пожилая женщина отвлеклась, аферистка подменила ее накопления в размере 400 тыс. руб. на билеты банка приколов, после чего скрылась. Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать злоумышленницу.

По ее словам, идея совершить преступление возникла у нее, когда в одной из групп в мессенджере она нашла телефон потерпевшей. Похищенные деньги она истратила по своему усмотрению. Сейчас задержанная находится под стражей. В ее отношении возбуждено дело по ст.158 УК РФ («Кража»). Ей может грозить ограничение свободы на срок до двух лет и штраф в размере до 80 тыс. руб.

Это далеко не первый такой случай. Так, в октябре почтальона из Дагестана уличили в том, что он несколько месяцев выдавал 83-летнему мужчине пенсию сувенирными купюрами. За десять месяцев пенсионер получил 58 сувенирных пятитысячных банкнот и недосчитался 290 тыс. рублей.

Ранее в Башкирии мошенники потребовали у школьников выплатить штраф за списывание на ОГЭ.

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