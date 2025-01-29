В доме гендиректора «Фонбета» было найдено два миллиона долларов

В ходе обыска в доме бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, которого задержали по подозрению в даче взятки на сумму 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, полицейскими было изъято два миллиона долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О задержании Анохина стало известно 29 января. По сообщению Telegram-канала 112, причиной для задержания послужила дача взятки сотрудникам спецслужб. По предварительной информации, Анохин передал представителю силовых структур взятку в 50 млн рублей. Получатель денег также задержан.

Анохин — российский игрок в пляжный футбол. В своей игровой карьере он выступал за команду «Строгино».

Он занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года Анохин был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Компанию «Фонбет» он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее стало известно, с чем может быть связано задержание гендиректора «Фонбета».