Синоптики: в этом году россияне наблюдают земляничную зиму, но морозы еще будут

Метеоролог Позднякова: земляничная зима в РФ продолжится, но морозы еще будут

В этом году многие россияне, в том числе жители столичного региона, столкнулись с необычно теплой зимой, большую часть времени температура воздуха превышает климатическую норму. Это явление называется земляничной зимой, однако морозы, хоть и небольшие, еще будут, рассказали синоптики 360.ru.

В первой декаде февраля в Московкой области ночью будет холодать до -7…-10 градусов, сообщил метеоролог Александр Ильин. Однако все равно последний зимний месяц будет гораздо теплее, чем должно быть.

«Этому явлению можно дать разные названия, в том числе европейская, или земляничная зима», — отметил Ильин.

Вообще-то сейчас во всех странах Западной Европы должен лежать снег, однако этого нет, поэтому нынешняя зима действительно имеет черты земляничной, согласилась главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, к концу января отклонение от нормы достигло 12 градусов, последние пять дней второго зимнего месяца – самые теплые за всю историю метеонаблюдений.

Перестройка погодообразующих процессов начнется не раньше пятницы, в субботу придут первые после оттепели заморозки. С 1 февраля среднесуточная температура будет колебаться на отметках, близких к нулю, рассказала Позднякова. В Московской области в первый день нового месяца ожидается от -2 до +3 градусов днем и от 0 до -5 ночью. Пройдет мокрый снег или снег с дождем, в субботу прогнозируется моросящий дождь.

Несмотря на небольшое похолодание, начало февраля также будет аномально теплым – климатическую норму температура воздуха перешагнет на 7 градусов, подчеркнул Ильин. На 3 и 4 февраля он спрогнозировал -4…+1 градус днем и 0…-5 градусов ночью, а также дожди, мокрый снег.

Ранее синоптик рассказала, какой будет погода в феврале.