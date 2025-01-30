Врач ответила, как часто можно есть колбасу без вреда для здоровья

Врач Мухина: колбасу можно есть не чаще двух раз в неделю

Колбасу лучше есть не чаще двух раз в неделю, потому что она может навредить здоровью. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, потребление колбасы и в этом случае важно ограничивать. Врач рекомендует съедать не более 50 г продуктов мясопереработки и включать ее в рацион только на завтрак.

«В колбасе может быть соевый белок, а также мясо механической обвалки, которое подразумевает в основном хрящи, рога, копыта и кожу. Есть и консерванты. Они продлевают срок хранения, но являются канцерогенами», — предупредила Мухина.

Помимо этого, в ней содержится большое количество соли, что повышает артериальное давление и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К заболеваниям сосудов, а также инфаркту и инсульту могут привести жиры и холестерин в составе колбасы, заключила врач.

Врач-онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева в беседе с «Газетой.Ru» до этого говорила, что одной из ключевых причин, провоцирующих развитие колоректального рака (толстого кишечника), является неправильное питание и злоупотребление вредной пищей. К ней она отнесла фастфуд, бутерброды с докторской или сырокопченой колбасой, а также мясные консервы.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян начинают свое утро с колбасы.