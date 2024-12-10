Родители обвинили воспитательницу в выдирании волос у их дочери в российском детсаду

В Воронежской области родители четырехлетней девочки обвинили воспитательницу в выдирании волос у ребенка. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

По информации телеканала, инцидент произошел в селе Новая Усмань. В октябре ребенок вернулся домой с выдранным клоком волос, и воспитательница сообщила родителям, что дети якобы сами бьются о стены и выдирают растительность. Отмечается, что у девочки задержка речевого развития, поэтому она не смогла рассказать, что случилось.

Заведующая детским садом заявила, что незадолго до произошедшего у ребенка выявили алопецию во время медосмотра. Однако в больнице родителям девочки выдали справку, что у малолетней на голове ссадина, а волосы удалены травматическим способом.

После случившегося состояние ребенка дестабилизировалось. Она стала часто кричать, плакать и бояться ходить в туалет. Родители девочки обратились за помощью в правоохранительные органы.

Ранее омичка забрала трехлетнюю дочь из детсада и увидела укусы по всему телу ребенка.