В МИД РФ заявили об отсутствии данных о выживших при крушении самолета в США

МИД РФ: информация о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне не поступала

Американские власти в настоящее время не располагают информацией о выживших при крушении пассажирского самолета в Вашингтоне. Об этом сообщил департамент ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

«Посольство РФ в США выясняет, были ли на борту российские граждане», — добавили в ведомстве.

Вечером 29 января в небе над Вашингтоном столкнулись реактивный самолет Bombardier CRJ700 компании PSA Airlines и вертолет Sikorsky H-60. Это произошло, когда первое воздушное судно заходило на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана.

Лайнер следовал из города Уичито, расположенного в штате Канзас, в американскую столицу. Вертолет, в свою очередь, осуществлял тренировочный полет.

По последним данным, всего на борту самолета находились 64 человека — 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете в момент столкновения были трое военнослужащих.

Авиакатастрофа произошла в районе реки Потомак. Журналисты телеканала NBC News утверждают, что прибывшие на место сотрудники экстренных служб достали из воды четырех выживших.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал крушение самолета в столице страны.