Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали одинаково кормить школьников и депутатов

В Госдуме призвали ввести единые нормы питания для депутатов и школьников
close
Александр Сухов/РИА Новости

В России необходимо установить единые требования к питанию депутатов и школьников. Такое предложение замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Свое предложение Авксентьева объяснила тем, что сегодня учащиеся в школах и депутаты питаются очень по-разному. Причем рацион депутатов отличается разнообразием и сбалансированностью, в то время как качество блюд в школах сильно уступает — выбор там скудный, а продукты часто несвежие, подчеркнула парламентарий.

Сегодня в Госдуме специальная рабочая группа готовит единые требования к организации закупок продуктов для образовательных учреждений, контролю питания учащихся и воспитанников детсадов. Ориентироваться, по мнению автора инициативы, можно на правила, действующие в столовых госслужащих, включая представителей исполнительной и законодательной власти — требования для них должны быть едиными, подчеркнула она. В этом случае в интересах депутатов и чиновников будет стараться обеспечить школьников хорошим питанием, заключила парламентарий.

До этого в Приморском крае кухонная работница столовой заразила туберкулезом 12 детей в школе. Как оказалось, ее наняли, не запросив медицинскую книжку. При этом женщина имела инфекционные заболевания и знала об этом. Сотрудницу пищеблока и нанявшего ее предпринимателя будут судить за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее в столовой школы в Якутии, где отравились дети, нашли золотистый стафилококк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами