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Назван напиток, который поможет ускорить обмен веществ и похудеть

Pravda.Ru: молоко и корица помогут ускорить обмен веществ и похудеть
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Напиток, состоящий из молока, корицы и специй, может ускорить обмен веществ и помочь в похудении. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, этот напиток может сделать диету более эффективной без необходимости голодать. В него также советуют добавить имбирь, красный перец и мед. Все ингредиенты нужно взбить с помощью блендера и разлить по стаканам.

«Принимать утром натощак и вечером перед сном в течение одной недели, затем сделать перерыв на 10 дней и повторить курс», — добавили в сообщении.

Практикующий диетолог из Университета Южной Австралии Эванджелина Манциорис до этого говорила, что добавление корицы в кофе может незначительно снизить уровень сахара в крови и «обуздать» голод, но похудеть таким способом не получится. По словам врача, способность корицы ускорять похудение оценивалась во множестве исследований. Одно из них показало, что употребление 1,5 г корицы в день (такое количество содержится в половине чайной ложки) уменьшает окружность талии на 1,68 см за несколько месяцев.

Ранее ученые превратили вещество из корицы в препарат против ревматоидного артрита.

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