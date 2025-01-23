Врач дала шесть советов, которые помогут эффективно похудеть

Для здорового и эффективного похудения важны не только физические упражнения, но и другие факторы. Об этом kp.ru рассказала д.м.н., эндокринолог Зухра Павлова.

Так, прежде всего она советует наладить сон и ложиться спать до 23 часов. Кроме того, важно правильно питаться и соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. В рацион важно включать правильную клетчатку (цельнозерновые крупы, овощи) и правильные белки (отварное или приготовленное на пару мясо, рыбу). Врач также советует избавиться от стресса.

В ходе тренировок стоит чередовать аэробные нагрузки с силовыми, продолжила она. Начинать занятия нужно с разогрева, разминки и подготовки тела к нагрузке. Лучше всего проводить их через один-два часа после пробуждения.

«Но так везет не всем. Большинство людей работают днем, и на спорт останется или утро до работы, или вечер после работы. Поэтому главное — заниматься. Постарайтесь выбрать комфортный для себя ритм и время», — заключила Павлова.

Профессиональный тренер Алиса Новикова до этого говорила, что наиболее эффективными при похудении являются комбинированные тренировки, которые будут состоять из кардио- и силовых упражнений. По ее словам, первые помогут сжечь больше калорий в начале занятий, вторые — ускорят метаболизм и увеличат мышечную массу.

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