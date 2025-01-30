Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, почему опасно принимать «грибные» БАДы с маркетплейсов

Врач Лишин: БАДы с содержанием грибов могут вызвать аллергию
close
Shutterstock

Биологически активные добавки (БАДы) с содержанием грибов, которые появились на маркетплейсах, могут спровоцировать аллергическую реакцию и отравление. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Врач напомнил, что БАДы не являются лекарственными средствами, поэтому исследований об их влиянии на здоровье практически нет. По его словам, производители таких препаратов могут добавлять вещества в разной концентрации, что грозит рисками для людей.

Так, например, при приеме БАДов с грибами может развиться местная реакция — крапивница, высыпания и отек Квинке. Кроме того, они могут вызвать нарушение пищеварения и отравление, добавил Лишин.

«Опасность есть и в индивидуальном влиянии компонентов на конкретного человека. Кому-то может быть достаточно 20 микрограммов вещества, чтобы получить побочный эффект, а кто-то ничего не почувствует и после 100 микрограммов. Это очень индивидуально», — подчеркнул врач.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что в России по требованию Роспотребнадзора заблокировали около тысячи наименований БАД, содержащих опасные вещества. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственный оператор системы маркировки «Честный знак»), речь идет о 6 млн упаковок БАДов.

Ранее россиян предупредили, как БАДы и витамины могут загубить организм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами