Врач объяснил, почему опасно принимать «грибные» БАДы с маркетплейсов

Биологически активные добавки (БАДы) с содержанием грибов, которые появились на маркетплейсах, могут спровоцировать аллергическую реакцию и отравление. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Врач напомнил, что БАДы не являются лекарственными средствами, поэтому исследований об их влиянии на здоровье практически нет. По его словам, производители таких препаратов могут добавлять вещества в разной концентрации, что грозит рисками для людей.

Так, например, при приеме БАДов с грибами может развиться местная реакция — крапивница, высыпания и отек Квинке. Кроме того, они могут вызвать нарушение пищеварения и отравление, добавил Лишин.

«Опасность есть и в индивидуальном влиянии компонентов на конкретного человека. Кому-то может быть достаточно 20 микрограммов вещества, чтобы получить побочный эффект, а кто-то ничего не почувствует и после 100 микрограммов. Это очень индивидуально», — подчеркнул врач.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что в России по требованию Роспотребнадзора заблокировали около тысячи наименований БАД, содержащих опасные вещества. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственный оператор системы маркировки «Честный знак»), речь идет о 6 млн упаковок БАДов.

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