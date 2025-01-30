Названа температура воды в реке у места крушения самолета в Вашингтоне

CNN: температура воды в реке Потомак в Вашингтоне составляет всего +1,6°C

Температура воды в реке Потомак, которая протекает в районе крушения пассажирского самолета в Вашингтоне, составляет всего +1,6°C. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на данные Национальной метеорологической службы США.

В материале подчеркивается, что внезапное погружение в столь холодную воду может вызвать у человека шок и иные физиологические реакции. В их числе неконтролируемое удушье и гипервентиляция.

Еще одно из возможных негативных последствий — потеря сознания. Она может наступить уже через 15–30 минут нахождения в воде подобной температуры, говорится в публикации.

Вечером 29 января реактивный самолет Bombardier CRJ700, принадлежавший компании PSA Airlines и следовавший из штата Канзас в американскую столицу, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло, когда первое воздушное судно заходило на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

По последней информации, на борту лайнера находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров. В вертолете, который в момент столкновения выполнял тренировочный полет, были как минимум трое военнослужащих.

Журналисты телеканала NBC News рассказали, что воздушные суда столкнулись над рекой Потомак. К текущему моменту из воды достали четырех выживших человек, при этом поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп заявил, что в полной мере проинформирован о случившемся. Глава государства выразил уверенность, что этой катастрофы можно было избежать.

Ранее в ФБР ответили на слухи о причастности террористов к авиакатастрофе в Вашингтоне.