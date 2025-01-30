Врач рассказала, как снизить уровень «плохого» холестерина

Овощи и фрукты, например, яблоки, груши, авокадо, брокколи и морковь помогут снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она напомнила, что «плохой» холестерин может спровоцировать появление атеросклероза и формирование бляшек, которые будут закупоривать просвет сосудов, что грозит развитием инфаркта или инсульта. Для предотвращения таких последствий врач также советует есть больше цельнозерновых продуктов, включая овсянку, гречку, киноа, коричневый рис.

Помимо этого, стоит также ограничить потребление алкоголя, красного мяса, молочных продуктов с трансжирами, колбас, сосисок и других изделий мясопереработки, а также сладких продуктов и фастфуда.

«Фастфуд может содержать очень высокий уровень скрытых жиров. Они добавляются не только в те же самые котлеты для гамбургеров, но и в соусы, булки», — добавила Мухина.

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