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Врач рассказала, как снизить уровень «плохого» холестерина

Врач Мухина: овощи и фрукты снизят уровень «плохого» холестерина
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Shutterstock

Овощи и фрукты, например, яблоки, груши, авокадо, брокколи и морковь помогут снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она напомнила, что «плохой» холестерин может спровоцировать появление атеросклероза и формирование бляшек, которые будут закупоривать просвет сосудов, что грозит развитием инфаркта или инсульта. Для предотвращения таких последствий врач также советует есть больше цельнозерновых продуктов, включая овсянку, гречку, киноа, коричневый рис.

Помимо этого, стоит также ограничить потребление алкоголя, красного мяса, молочных продуктов с трансжирами, колбас, сосисок и других изделий мясопереработки, а также сладких продуктов и фастфуда.

«Фастфуд может содержать очень высокий уровень скрытых жиров. Они добавляются не только в те же самые котлеты для гамбургеров, но и в соусы, булки», — добавила Мухина.

В Минобрнауки РФ «Газете.Ru» до этого рассказали, что коллектив кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета Росбиотех разработал рецептуру пшеничного хлеба на жидкой льняной закваске, которая позволяет производить изделия с повышенной пищевой ценностью. Компоненты льняной муки благотворно влияют на процессы пищеварения и желудочно-кишечный тракт человека, поддерживают нормальный уровень холестерина и снижают риск развития хронических заболеваний.

Ранее ученый описал диету долгожителей.

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