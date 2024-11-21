Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России разработали рецептуру полезного хлеба, нормализующего холестерин

Росибиотех: создан хлеб на льняной закваске, поддерживающий холестерин в норме

close
Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Коллектив кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета Росбиотех разработал рецептуру пшеничного хлеба на жидкой льняной закваске, которая позволяет производить изделия с повышенной пищевой ценностью. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Компоненты льняной муки благотворно влияют на процессы пищеварения и желудочно-кишечный тракт человека, поддерживают нормальный уровень холестерина и снижают риск развития хронических заболеваний.

Для обогащения пшеничного хлеба использовали муку, содержащую все биологически активные вещества семян льна. Для закваски использовали мучной субстрат, инокулят молочнокислых бактерий.

Льняная мука содержит важные для организма вещества, включая омега-3 жирные кислоты, пищевые волокна и легкоусвояемый белок. В химический состав льняной муки входят такие микроэлементы, как селен, кальций, фосфор, калий, натрий, магний, марганец, цинк, медь, железо, они богаты витаминами В1, В2, В3, В6, В9, а также витаминами А, С, Е.

Белки семян льна по аминокислотному составу более полноценны, чем белки пшеничной и ржаной муки. Полисахариды льняного семени оказывают гастропротекторное действие на пищеварительную систему, а пищевые волокна повышают пищевую ценность такого хлеба и хлебобулочных изделий.

Ранее в России придумали, как выявлять молоко с искусственно завышенным белком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами