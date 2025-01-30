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В России составили рейтинг малых городов, которые нужно посетить в 2025 году

«Авито Путешествия»: Сортавалу и Плес стоит посетить в 2025 году
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Сортавала в Карелии является одним из малых городов России, которые обязательно нужно посетить в 2025 году. Это следует из рейтинга аналитиков «Авито Путешествий», с которым ознакомился RT.

«Он известен сочетанием природы и истории: мраморные каньоны Рускеальского парка, Валаамский архипелаг, а также уникальная архитектура, которая объединила финские и русские черты. Город прекрасно подходит для путешествия в любое время года, но зимой эти места приобретают уникальный шарм. Особенно если запланировать путешествие на ретропоезде «Рускеальский экспресс», — рассказали эксперты.

В рейтинг также попал Плес, расположенный на Волге в северной части Ивановской области. По словам аналитиков, зимой в городе можно ознакомиться с экспозицией единственного в России Музея пейзажа, а также пройтись по местам художника Исаака Левитана. В Торжке Тверской области россиянам советуют посмотреть Новоторжский Борисоглебский монастырь, архитектурно-этнографический музей «Василево» и купеческую архитектуру XVII века, в Шлиссельбурге в пригороде Санкт-Петербурга — новгородскую крепость Орешек.

Последний город в рейтинге — Светлогорск на берегу Балтийского моря в Калининградской области, там расположены водонапорная башня, храм преподобного Серафима Саровского и органный зал.

Вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Светлана Чичкина до этого говорила, что любителям гастрономического туризма можно поехать в Воронеж или Ярославль, чтобы посетить местные рестораны.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на путешествия.

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