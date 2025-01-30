Стало известно о состоянии самолета после столкновения с вертолетом в Вашингтоне

NYP: самолет раскололся на две части после столкновения с вертолетом в США

Американский пассажирский самолет Bombardier CRJ700 раскололся на две части после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает газета The New York Post.

Уточняется, что лайнер ушел под воду реки Потомак на глубину около двух метров. В данный момент продолжаются поисково-спасательные работы.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

NBC News сообщает, что из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся.

Ранее Пентагон заявил о готовности помочь после столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне.