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В минобороны США рассказали о пассажирах разбившегося в Вашингтоне вертолета

Минобороны США: на борту разбившегося в Вашингтоне Black Hawk было трое военных

На борту вертолета армии США Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом в Вашингтоне, было трое военных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.

Он добавил, что на борту не было никаких VIP-персон. Обычно высокопоставленные армейские чины используют Black Hawk для поездок в районе Вашингтона.

Армия США подтвердила, что самолет был армейским вертолетом UH-60 Black Hawk и что он вылетел из Форт-Белвуар, армейского пункта в Вирджинии.

Региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне около 21:00 по местному времени (5:00 мск четверга). Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Аэропорт имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за происшествия с воздушным судном.

В настоящее время спасатели ищут в реке Потомак пассажиров самолета и вертолета.

Ранее в Вашингтоне из реки вытащили несколько человек после столкновения самолета и вертолета.

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