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В США заявили о погибших в результате столкновения самолета и вертолета

Сенатор Круз сообщил о погибших при столкновении самолета и вертолета в США

В результате столкновения вертолета и самолета возле аэропорта в Вашингтоне есть погибшие. Об этом заявил американский сенатор Тед Круз на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли. Мы знаем, что погибшие есть», — отметил он.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана около 21:00 по местному времени (5:00 мск четверга). Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Самолет Bombardier CRJ700 может принять до 70 человек.

Официальной информации о состоянии экипажей и пассажиров пока нет.

Незадолго до этого сообщалось, что аэропорт имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за происшествия с воздушным судном. Вероятность продления ограничений оценивается в 30-60%, отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Ранее в Калифорнии самолет упал на здание возле аэропорта.

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