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Полицейские применили оружие для остановки машины во Владимирской области

Полицейские остановили пьяного водителя в поселке Мелехово с помощью оружия
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Telegram-канал «Ирина Волк»

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Ковровский» применили огнестрельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем иномарки во Владимирской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Мелехово Ковровского района. Полицейские получили информацию о водителей, который управляет автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД использовали громкоговоритель, чтобы сообщить мужчине за рулем иномарки о необходимости остановиться для проверки документов, однако водитель проигнорировал требование инспекторов. Во время погони мужчина нарушал ПДД и пытался скрыться. Полицейские вынуждены были применить огнестрельное оружие, чтобы остановить машину. Правонарушитель был задержан. Оказалось, что он был ранее лишен водительских прав. Местный житель отказался от медосвидетельствования.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ и несколько административных дел. Машина была помещена на спецстоянку.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отмечается в сообщении.

До этого в Гатчинском районе Ленинградской области полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить дебошира, который избил жену и пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле. Мужчину задержали и отправили в спецприемник. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения, прав на вождение авто нетрезвый гонщик лишился почти год назад.

Ранее пойманный за пьянство водитель в Бурятии приехал к гаишникам с оружием.

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