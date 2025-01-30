Полицейские применили оружие для остановки машины во Владимирской области

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Ковровский» применили огнестрельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем иномарки во Владимирской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Мелехово Ковровского района. Полицейские получили информацию о водителей, который управляет автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД использовали громкоговоритель, чтобы сообщить мужчине за рулем иномарки о необходимости остановиться для проверки документов, однако водитель проигнорировал требование инспекторов. Во время погони мужчина нарушал ПДД и пытался скрыться. Полицейские вынуждены были применить огнестрельное оружие, чтобы остановить машину. Правонарушитель был задержан. Оказалось, что он был ранее лишен водительских прав. Местный житель отказался от медосвидетельствования.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ и несколько административных дел. Машина была помещена на спецстоянку.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отмечается в сообщении.

До этого в Гатчинском районе Ленинградской области полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить дебошира, который избил жену и пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле. Мужчину задержали и отправили в спецприемник. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения, прав на вождение авто нетрезвый гонщик лишился почти год назад.

Ранее пойманный за пьянство водитель в Бурятии приехал к гаишникам с оружием.