В Гатчине муж избил жену и устроил гонки с полицией

В Гатчинском районе Ленинградской области полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить дебошира, который избил жену и пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Гатчине, о драке между мужчиной и женщиной в квартире по Рощинской улице в полицию сообщили соседи. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в одной из комнат избитую женщину, муж-агрессор успел выбежать во двор и закрыться в своей машине.

Увидев стражей порядка, россиянин попытался скрыться, требования прижаться к обочине водитель игнорировал, для остановки автомобиля пришлось применить табельное оружие. Дебошира задержали и отправили в спецприемник, выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения, прав на вождение авто нетрезвый гонщик лишился почти год назад. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мурманчанка попала в больницу после избиения супругом во время ссоры.