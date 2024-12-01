Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Гатчине муж избил жену и устроил гонки с полицией

«Фонтанка»: в Ленобласти пьяный мужчина избил жену и устроил погоню с полицией

close
Global Look Press

В Гатчинском районе Ленинградской области полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить дебошира, который избил жену и пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Гатчине, о драке между мужчиной и женщиной в квартире по Рощинской улице в полицию сообщили соседи. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в одной из комнат избитую женщину, муж-агрессор успел выбежать во двор и закрыться в своей машине.

Увидев стражей порядка, россиянин попытался скрыться, требования прижаться к обочине водитель игнорировал, для остановки автомобиля пришлось применить табельное оружие. Дебошира задержали и отправили в спецприемник, выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения, прав на вождение авто нетрезвый гонщик лишился почти год назад. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мурманчанка попала в больницу после избиения супругом во время ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами