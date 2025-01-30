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Девушка покусала двух полицейских в аэропорту Камчатки

Amur Mash: пьяная девушка покусала двух полицейских в аэропорту Елизово
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жительница Приморского края покусала двух сотрудников полиции, которые пытались задержать ее в аэропорту Елизово Камчатского края за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Алкоголь шепнул ей: «Ты можешь все». И хрупкая леди мгновенно стала Халком: махала руками и ногами, вцеплялась зубами, била стол и двери, испортила протокол», — отмечается в сообщении.

Медосвидетельствование показало, что содержание алкоголя в крови 27-летней девушки составило 1,6 промилле. В отношении задержанной возбуждены два дела об административном правонарушении.

До этого житель Ростовской области укусил правоохранителя за руку. Инцидент произошел 7 января в Каменском районе региона. Сотрудники полиции во время патрулирования улиц остановили 27-летнего мужчину и решили проверить у него документы. Злоумышленник выбросил из кармана куртки сверток и укусил одного из полицейских за руку. Скрыться ему не удалось, в отношении россиянина возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка вступилась за возлюбленного и покусала полицейского.

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