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Россиянка вступилась за возлюбленного и покусала полицейского

В Воронежской области девушка искусала полицейского, защищая возлюбленного

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Depositphotos

Жительницу Острогожска будут судить за нападение на представителя власти, девушка ударила полицейского и укусила его в живот. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в июле 2024 года, 19-летнюю девушку вместе с возлюбленным доставили в отдел полиции, для оформления административного протокола на юношу. Молодой человек попытался сбежать из кабинета участкового, на него надели наручники.

В какой-то момент девушка набросилась на полицейского, ударила его в плечо и укусила в живот. В отношении дебоширки было возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы отбиться от нетрезвой женщины. Наряд полиции вызвали из-за конфликта соседей. Правоохранители приехали на место и обнаружили неадекватную и агрессивную женщину, читинка достала штыковую лопату и бросилась с нею на одного из полицейских. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие, женщину с пулевым ранением доставили в медицинское учреждение, но спасти ее не удалось.

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Ранее россиянин напал на полицейских, которых вызвала жена, и стал фигурантом уголовного дела.

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