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В Челябинске произошла крупная авария на теплотрассе

В Челябинске из-за крупной аварии больше 100 домов остались без отопления
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Improvisor/Shutterstock/FOTODOM

В результате крупной аварии на теплосетях Челябинска перестали отапливаться более сотни домов. Об этом сообщает газета «Вечерний Челябинск».

Авария произошла вечером 29 января в Ленинском районе города. Отопление пропало в 96 многоквартирных и 16 частных домах.

По имеющейся информации, повреждение на сетях вызвало аварийное отключение электроэнергии на подстанции. Это привело к остановке центрального теплопункта «Сельмаш». К 23:00 по местному времени (21:00 мск) систему удалось запустить. Аварийная бригада устраняет повреждения.

В мэрии Челябинска заявили, что по поручению губернатора региона Алексея Текслера развернут оперативный штаб, координирующий работу всех служб. На месте аварии находится руководство города.

28 января сообщалось, что в центре Екатеринбурга из-за прорыва трубы забил огромный фонтан.

Ранее в Петербурге дороги затопило кипятком.

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