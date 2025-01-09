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Женщину арестовали после того, как она попыталась купить наркотики у сотрудника полиции

Американка по ошибке связалась с полицией, чтобы купить наркотики, и поплатилась
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Depositphotos

В США женщину арестовали после того, как она попыталась купить наркотики у сотрудника управления по борьбе с наркотиками, сообщает WTVY.

Как рассказал представитель полицейского департамента округа Бэй, штат Флорида, 41-летняя Октавия Уэллс из Панама-Сити была арестована после попытки купить запрещенное вещество. 31 декабря американка, собиравшаяся приобрести фентанил, отправила текстовое сообщение на номер, который, как она считала, принадлежит наркодилеру. Однако ее заявка пришла на номер следователя по наркотикам из офиса шерифа округа Бэй.

Тот не стал раскрывать свою настоящую личность и начал общаться с Октавией под прикрытием, в конце концов договорившись с ней о встрече. На этой неделе Уэллс, собиравшаяся уехать из города, была арестована. Ее обвинили в незаконном использовании устройства двусторонней связи, хранении наркотических атрибутов и вождении с недействительными правами.

Ранее стоматолог знакомился с женщинами в сети, накачивал наркотиками и насиловал.

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