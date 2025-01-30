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Жители замерзающего поселка Холодный рассказали о жизни без тепла и воды

Жительница поселка Холодный: температура в квартире опускается до 4 градусов
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Victor Lisitsyn/Global Look Press

Более 100 семей в поселке Холодный Магаданской области остались без воды и тепла в 50-градусные морозы. Без обогревателя температура в квартирах опускается до +4 градусов. Об этом они рассказали «Газете.Ru».

«Отопления как такового нет, поддерживают тепло только так, чтоб не перемерзла вся система, и не поразрывало в квартирах трубы. Спасают обогреватели, работающие сутками. Если выключить, температура сразу падает с +14 до +4°C», — рассказала жительница поселка Елена (имя изменено).

В нескольких квартирах, расположенных на первых этажах, невозможно даже воспользоваться туалетом.

«В нашем доме хоть тонкой струйкой холодная вода идет, а вот на первых этажах люди ходят на ведро или стелют на унитазы мусорные пакеты, а потом выкидывают», — рассказала женщина.

На время ремонта коммуникаций местным жителям предложили переселиться в пункты временного размещения административного центра — Сусумана. Однако проблемы с ЖКХ есть и там.

«Теплотрассы убитые просто в хлам, утечки по всему городу, канализация течет прямо в подъезд и под дом. Там даже летом не просохло ничего. У меня в квартире лед прямо на стене из-за того, что батарею, которая подъезд обогревала, отрезали от системы», — рассказывает «Газете.Ru» житель Сусумана Олег (имя изменено).

29 января в поселке Холодный Магаданской области ввели режим ЧС из-за перемерзшей трубы холодного водоснабжения.

Подробнее о жизни в замерзающем поселке — читайте в полном материале.

Ранее Совфед одобрил закон об увеличении собираемости взносов на капремонт до 60%.

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